鄉間電桿攔腰斷 騎士摔車警揪元凶

苗栗縣西湖鄉苗33線一支電桿28日攔腰斷裂，造成機車騎士摔車受傷，警方隨後因發現還有其他電桿受損，懷疑是遭行經車輛扯斷，將展開進一步調查。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 107年12月28日

（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣西湖鄉苗33線一支電桿今天攔腰斷裂，造成機車騎士摔車受傷，警方第一時間以為電桿老舊遭強風吹斷，後來發現還有其他電桿受損，懷疑遭行經車輛扯斷，將進一部調查。

苗栗縣消防局指出，今天中午獲報西湖鄉二湖村苗33線道路救護案，經派遣人車到場發現一根編號「公館枝13」水泥電桿橫倒路面，30歲李姓機車騎士疑遭掉落的電纜線勾到摔車，在路旁等待救援，所幸李男僅嘴角撕裂傷、手腳挫傷，意識清楚送醫治療。

獲報員警到場處理時，發現水泥電桿斷裂處部分鐵條鏽蝕，加上今天風勢強勁，一度研判是電桿老舊不堪強風吹襲而傾倒斷裂。

不過，中華電信外包工程人員到場查看並在附近巡檢，發現距離事故地點約300公尺處，有另一支電桿傾斜，纜線有遭拉扯痕跡，懷疑是其他車輛經該路段拉扯到纜線，才導致電桿斷裂，以致路過騎士閃避不及摔車。

警方表示，由於該路段平日人煙稀少，將蒐證並調閱附近路口監視器畫面，過濾可疑車輛釐清，設法揪出元凶。（編輯：李錫璋）1071228