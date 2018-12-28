父打死滿月女嬰藏屍11年 雄院處徒刑9年

（中央社記者陳朝福高雄28日電）林姓男子12年前幫剛滿月女兒拍嗝時失手將她打死，之後把嬰屍裝入塑膠箱藏在住處床底，5度搬家都帶在身邊同行，去年10月向警方自首，震驚社會。高雄地院審結，處有期徒刑9年。

高雄地方法院今天公布判決書指出，林男幫女兒拍嗝時，因女兒哭鬧不休，林男情緒失控朝嬰兒的頭、、背及頸椎部猛拍、碰撞，直到女兒安靜後，他自行外出，回家才發現女兒已經死亡。

林男擔心被發現，以包巾包裹屍體裝入塑膠箱，並用膠帶層層密封，藏在床板下或天花板上，並向女嬰的媽媽謊稱，女嬰由阿嬤帶回屏東照顧。

林男藏屍11年來，曾5度搬家都將嬰屍帶在身邊，藏匿在租屋隱密處，去年10月間看到許多虐嬰致死案而良心不安，才與自己的母親抱著嬰屍向警方自首，嬰屍藏11年曝光震驚社會，警方將全案移送偵辦。

高雄地方法院審結，合議庭法官認為，死者是剛滿月女嬰，頭骨仍在發育，顯然頭部、腦部相較脆弱。被告是壯年男子，以手掌用力拍打行為應是重傷害犯意，女嬰也因重傷害行為導致死亡，其間有因果關係。依對兒童重傷害致死罪判處有期徒刑9年，全案可上訴。（編輯：吳佳穎）1071228