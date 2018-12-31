誤踩油門撞進超商 中市男子破財

台中市警察局太平分局31日上午獲報指稱一輛小客車撞進超商，員警到場發現小客車撞破超商玻璃門，衝進店內，地面上遍布碎玻璃，貨架上商品也被撞倒，現場一片狼藉。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 107年12月31日

（中央社記者郝雪卿台中31日電）台中市李姓男子今天一早開車到超商購物時，停車時誤踩油門，整輛車撞破玻璃門衝進超商，造成店內一片狼藉，警方表示，還好沒有造成人員傷亡，但肇事者將面臨賠償責任。

台中市警察局太平分局上午7時多接獲報案指稱，太平區建興路傳出小客車撞進超商案，員警到場時發現，小客車撞破超商玻璃門，衝進超商店內，地面上遍布碎玻璃，而超商貨架上的商品也被撞倒，現場一片狼藉。

警方表示，肇事的李姓男子一早開著小自客到超商購物，正準備停車時，不慎誤踩油門，才會撞進超商店內，現場酒測沒有酒精反應，案發後，肇事者一臉驚恐，店員也被嚇到，還好當時休息區沒有客人，並未造成人員傷亡。

警方表示，這場意外幸好沒有人員傷亡，但肇事者仍得與店家進行和解，賠償店家的損失。（編輯：陳俊碩）1071231