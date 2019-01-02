欠稅遭限境 美麗華飯店董座興訟敗訴

（中央社記者劉世怡台北 2日電）美麗華大飯店股份有限公司董事長黃春福因欠稅逾新台幣 3.6億元被移送，行政執行署台北分署予以限制出境。黃不服提行政訴訟，法院認定執行署無違誤，判黃敗訴。全案可上訴。

依據台北高等行政法院判決書指出，財政部台北國稅局以黃春福欠繳民國92年綜合所得稅 3億6117萬元，移送法務部行政執行署台北分署強制執行。

台北分署於去年 3月20日認定黃春福有「顯有履行義務之可能，故不履行、就應供強制執行之財產有隱匿或處分的情事」為由，將黃春福限制出境。

黃春福不服遭限制出境，提起聲明異議遭駁回後，向台北高等行政法院提起行政訴訟，請求撤銷限制出境處分。

黃春福主張，本件欠稅繳納期間為 96年6月30日止，追繳期間從96年6月30日起算為5年，雖然國稅局是在99年間移送台北分署，但至今已逾 5年，不得再執行，他的美麗華大飯店股票，已遭全數查扣並拍賣，每月薪水也遭扣留1/3，他更沒有隱匿或處分財產情事。

黃春福表示，財政部早在100年6月間就對他限制出境，因逾 5年而於105年6月間解除限境，台北分署在未發生新的限制出境事由即對他限制出境，為裁量濫用。

法院調查，台北分署於去年 7月26日聲請管收黃春福獲准，黃春福當晚先繳交300萬元並承諾年底前繳700萬元外，也提出36期每月繳納120萬元至200萬元的清償計劃，再加上黃春福胞弟黃春發擔保其中6280萬元，黃春福才獲釋放。

法院指出，黃春福曾以現金匯款 2筆1400萬元到美麗華公司、密集買賣股票金額逾 1億元、外匯支出達33筆逾4000萬元、提領現金或匯款他人達176筆逾6.5億元、林口土地移轉登記給親人，價金至少3500萬元，顯見黃春福有財產隱匿或處分情事。

法院認定，行政執行署台北分署對黃春福限制出境並無違誤，判黃春福敗訴。全案還可上訴。（編輯：戴光育）1080102