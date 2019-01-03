向地下錢莊借10萬元 屏東夫婦不堪追討尋短

（中央社記者郭芷瑄屏東縣3日電）家住屏東恆春鎮的陳姓男子向地下錢莊借了新台幣10萬元，他與妻子因不堪被地下錢莊追討還錢及毆打，昨在獅子鄉尋短，陳男家屬今天在檢察官驗屍時向檢察官陳情，盼替陳男申冤。

42歲的陳姓男子昨天與妻子被發現陳屍在獅子鄉舊分駐所的廢棄車內，車內留有遺書，檢察官今天驗屍，陳男的弟弟向檢察陳情，請檢察官為陳男夫婦申冤。

陳男的弟弟表示，陳男向地下錢莊借10萬元做生意並且為妻子治病，每個月利息1萬元，剛開始還了幾個月，後來無力負擔，上個月25日被地下錢莊要求還錢並打成腦震盪及多處挫傷，家人也被地下錢莊騷擾。

陳男在遺書中指控地下錢莊的利息不斷向上滾利，讓他無力償還，如果他們沒有死，讓地下錢莊找到，也會被打死。陳男遺書中，請檢察官「辦地下錢莊的罪」。

警方表示，民眾如果被地下錢莊暴力、重利逼債，都可以向警方報案，但檢方偵辦有一定的時程，期間地下錢莊仍可能會向欠債人追討，所以最好就是不要向地下錢莊借錢。（編輯：陳俊碩）1080103

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