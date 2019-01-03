新北連環撞 12小時內2起肇12傷

新北市新莊區中正路與建國一路口3日上午近9時發生汽機車連環撞情形，警方調查，李姓汽車駕駛疑因精神恍惚，撞上對向2部機車及1部公車，導致4人受傷送醫。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年1月3日

（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市從昨晚到今天上午「撞」況多，發生兩起連環車禍，共造成12傷9汽機車毀損的情況，兩起涉案司機都疑似恍神釀禍，但確實肇事原因仍待警方調查釐清。

新北市林口區文化一路一段、仁愛路二段交叉路口昨晚近9時發生1輛小貨車與4輛轎車連環追撞意外，8人受傷，其中4人拒絕送醫，4人肢體疼痛送醫治療。

警方初步了解是23歲簡姓女子開貨車沿文化一路往八德路方向直行時，疑一時恍神欲閃避前方機車，導致車輛打滑，衝撞到對向停等欲左轉4車。經酒測，現場無酒駕情形，警方正調查釐清案情。

此外，新莊區中正路與建國一路口今天上午近9時也發生汽機車連環撞情形，警方初步了解，38歲李姓男子開車沿中正路往桃園方向直行，疑精神恍惚行駛至對向車道，碰撞宋姓、王姓男子所騎乘機車後，再撞及林姓男子所駕駛的公車。

這場車禍共造成李男及2機車騎士及1機車乘客共4人受傷送醫，所幸均輕微擦挫傷及撕裂傷，傷勢無大礙且無酒駕情事，現由警方調查釐清責任歸屬。（編輯：李錫璋）1080103