缺錢買毒品 彰化2男大賣場行搶女子被逮

（中央社記者吳哲豪彰化3日電）葉女前往彰化員林市一間大賣場購物，葉女才剛把車停好，突然有2名男子持刀要搶劫葉女，葉女大聲呼救，其中一人被民眾制伏，另一人逃逸，警方獲報循線追查，花2個小時逮到人。

彰化縣警察局溪湖分局長楊贊鈞今天指出，劉男、洪男供稱因缺錢購買毒品，才會持刀行搶，2人訊後依搶劫等罪移送彰化地檢署偵辦。

警方指出，葉女今天上午開車前往員林市一間大賣場購物，葉女才把車子開進停車場要下車，突然有2名男子出現，持西瓜刀大喊要搶劫，將葉女的右手臂劃傷，葉女大聲呼救，有民眾聽到求救聲趕緊查看，2名男子見狀趁隙逃逸，不過其中一名男子被在場的民眾制伏。

溪湖分局獲報趕到現場查看，除了協助葉女就醫以及逮捕被制伏的劉男外，立即組成專案小組進行追查，在案發後不到2個小時，前往鹿港鎮尋找涉案的洪男，洪男看見員警到來，從住處3樓往下跳，但仍被警方逮捕。

警方指出，劉男和洪男落網後供稱，是因為缺錢購買毒品，才會持西瓜刀行搶，他們後來將西瓜刀丟到員林大排，然後各自逃逸；至於劉男及洪男訊後，則被依強盜等罪移送彰化地檢署偵辦。（編輯：陳俊碩）1080103