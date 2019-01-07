親手勒死座艙長妻子 桃園男移送地檢署偵訊

桃園市蘆竹區詹姓男子6日勒死座艙長妻子，因拒絕夜間偵訊，警方7日完成調查後，上午10時將他移送桃園地檢署偵辦，詹男全程不發一語。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年1月7日

（中央社記者吳睿騏桃園7日電）桃園市蘆竹區詹男昨天殺死座艙長妻子，因拒絕夜間偵訊，警方今天訊後將他移送地檢署偵辦。警方調查，詹男開眼鏡行虧上千萬，之前曾恐嚇殺妻，昨天談判親手勒死愛妻，且無悔意。

桃園市蘆竹區一處大樓昨天下午發生一起凶殺命案，55歲的詹男與50歲擔任航空公司座艙長的妻子簡女談判時，發生激烈爭吵，詹男將妻子勒死，由於詹男拒絕夜間偵訊，因此警方在今天上午進行偵訊調查。

警方表示，詹男偵訊時坦承犯案，但透露訊息相當有限，相關案情著墨不多，偵辦過程也不見詹男有一絲悔意。

警方完成調查偵訊後，今天上午10時將詹男移送桃園地檢署偵辦，詹男全程不發一語，記者詢問犯案動機，以及是否願意向妻子家屬道歉，詹男只是低頭沉默。

警方調查，詹男與簡女20年前結婚，之後在蘆竹區合資購屋，兩人未生育子女，昨天下午疑似為金錢、分居及離婚等事談判，進而發生爭吵，詹男在氣憤下，從後面以整隻手臂勒住脖子導致妻子身亡。

檢察官將於10日解剖屍體以釐清死因，並進一步調查，詹男是否為預謀殺人或臨時起意。

簡女的舅舅昨晚表示，詹男與簡女結婚約20年，詹男因開設的眼鏡行虧錢，不但向妻子拿錢墊付房租，更借了數百萬元的支票，金額高達新台幣上千萬元，一年前甚至以投資為名義，欺騙妻子同事100多萬元。

簡女的舅舅表示，詹男3個月前就曾恐嚇要殺害妻子，簡女向親友求救後雙方簽署協調書，但男子依然故我，甚至酗酒，親友去年12月再度介入協調，並建議雙方分居一年半的時間，同時簽署分居協議書，沒想到憾事還是發生。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1080107

桃園市蘆竹區詹姓男子6日勒死座艙長妻子，警方7日訊後將他移送地檢署偵辦。警方表示，詹男偵訊時坦承犯案，但透露訊息有限，相關案情著墨不多，偵辦過程也不見詹男有一絲悔意。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年1月7日