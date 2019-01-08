被控涉詐欺未到案 貴婦奈奈一家三口遭通緝

（中央社記者蕭博文台北8日電）網紅貴婦奈奈和先生黃博健合開的「杏立博全」醫美診所無預警歇業，與名醫公公黃立雄同列詐欺案被告。因傳拘無著，北檢今天對貴婦奈奈等3人發布通緝，時效至民國132年。

「杏立博全」醫美診所被爆涉嫌惡性倒閉，於去年11月30日無預警歇業，積欠多家廠商欠款，貴婦奈奈和黃博健兩人去向不明，遭民眾提告詐欺。

貴婦奈奈去年12月2日晚間在臉書發文，除向各界道歉，也強調她和先生黃博健並未捲款，黃博健直到最後一刻還在籌錢過票，仍不敵某些人的高利滾利、重利侵占。但因為人身安全遭受威脅，才不得已放棄等等。

警方向台北地檢署報請指揮偵辦，不過，就在檢警發布境管通報前，貴婦奈奈和她的先生早在107年11月30日，即出境飛往美國舊金山，迄今未返台。

貴婦奈奈的公公、台大醫師黃立雄執業登記在「杏立博全」診所，以報備方式在雲林分院擔任兼任主治醫師，事件曝光後無故未到診，已遭台大醫院解聘。

由於黃立雄掛名擔任「杏立博全」診所院長，也遭民眾控告詐欺，檢方將他列為被告。黃立雄案發後離境，迄今未有入境紀錄。

北檢表示，貴婦奈奈等3人拒不到案，且拘提無著，今天發布通緝。（編輯：李亨山）1080108