疑金錢感情糾紛 男子槍傷越女落網

（中央社記者江俊亮嘉義縣10日電）44歲黃姓男子與一名越南新住民疑似金錢、感情糾紛，今天凌晨持改造手槍朝女友射擊一槍，被害人經送醫急救後，已無生命危險，警方在2小時後也循線緝捕到涉案男子。

嘉義縣警察局水上分局發布新聞稿指出，今天凌晨0時許接獲民眾報案，指嘉義縣太保市過溝里一戶民宅前有人開槍，警方立即啟動快速打擊部隊前往現場。

警方先將受傷的越南籍女子送醫救治，被害人經開刀取出卡在腹部的彈頭後，已無生命危險。警方隨後也循線前往雲林縣北港鎮緝捕到黃男，並起出作案用的改造手槍與子彈4發。

專案小組調查指出，從事農業的黃姓男子有傷害、妨害自由等前科，他到案後供稱，與鄧姓被害女子是在雲林縣元長鄉某營業場所認識，雙方交往了3、4年，最近有金錢與感情方面的糾紛。

黃男供稱，今天凌晨他前往鄧女住處附近埋伏，見鄧女返家後上前理論，雙方一言不合，進而發生爭執，他一時衝動，開槍射擊對方後逃逸。

警方詢問黃男槍械來源，黃男表示槍械是已經過世的友人生前寄放，但警方對他的說法存疑，除了依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦外，並將追查槍彈來源及有無涉及其他刑案。（編輯：方沛清）1080110