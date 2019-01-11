恐嚇蔡碧仲 那姓民眾：不滿社會氛圍

一名70歲那姓男子（中）涉嫌以「滅門」恐嚇信恐嚇前花蓮縣代理縣長蔡碧仲，警方11日逮人，那男供稱，是因不滿社會氛圍及生活現況，才寫信抒發情緒。（警方提供）中央社記者盧太城花蓮傳真 108年1月11日

（中央社記者盧太城花蓮縣11日電）前花蓮縣代理縣長蔡碧仲卸任前接獲「滅門」恐嚇信。花蓮警方今天下午逮捕70歲那姓嫌犯，他表示，不滿社會氛圍，寫信抒發情緒。

花蓮縣政府縣長室去年12月22日收到一封恐嚇信，收信人為代理縣長蔡碧仲，內容表示，將以最殘忍的方式對蔡碧仲的家人進行恐怖滅門血案。

花蓮縣警察局長李西河獲報後立即指示成立專案小組，依據郵戳區號，鎖定恐嚇信件由玉里地區郵筒投遞，清查玉里轄內郵局郵筒及臨櫃郵票購買情形、郵務士收取信件狀況，並訪查鎮內書局有無購買郵票、信紙、信封可疑人士，過濾分析上百支監視器，鎖定70歲那姓嫌疑人涉有重嫌。

今天下午在檢察官指揮下，專案小組人員前往那姓嫌疑人住處搜索，當場查扣信紙、日記等證物，那嫌亦坦承不諱。

那嫌表示，是因不滿社會氛圍及生活現況，寫信抒發情緒，純屬個人行為，並無惡意，全案依恐嚇罪移送台灣花蓮地方檢察署偵辦。（編輯：翁翠萍）1080111