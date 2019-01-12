開槍尋仇殺傷3人 男子判6年半

（中央社記者林長順台北12日電）北市黃姓男子民國95年間與鄭姓男子細故起糾紛後，涉嫌與友人周姓男子謀議，由周男持槍朝鄭男等人開槍，造成3人受傷。台北地方法院依共同殺人未遂罪判黃男6年6月。可上訴。

判決指出，黃男與黃姓友人等人95年4月間於台北市萬華區一家卡拉OK店飲酒時，黃男與鄭男因敬酒發生爭執，毆打鄭男。鄭男心生怨恨，為找回面子，透過中間人要找黃男出面，並將黃男的一名林姓友人帶到萬華一家宮廟前毆打成傷。

判決表示，黃男知道林姓友人被打後，與黃姓友人及一名周姓男子商量如何討回公道，隨後周男持槍前往鄭男等人聚集的宮廟前連開6槍，造成現場張姓、施姓少年中彈、陳姓男子擦傷。張姓少年一度命危，送醫急救後救回一命。

案發後3人未到案遭通緝，黃姓友人歸案後辯稱只是協調黃男與鄭男衝突，不知道周男會開槍，但歷審法院都不採信，依共同殺人未遂罪判處有期徒刑6年定讞。周姓男子目前仍逃亡中。

黃男逃亡十多年後被逮捕歸案，法院認為他犯後否認犯罪，態度不佳，且同案共犯公開場所開槍，對社會治安影響甚鉅，依共同殺人未遂罪判處有期徒刑6年6月。全案可上訴。（編輯：李亨山）1080112