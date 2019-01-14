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桃園警方大數據辦案 毒鴛鴦旅館吸毒遭逮

最新更新：2019/01/14 11:08
桃園市警局中壢分局14日表示，警方利用大數據彙整過往查詢紀錄，並依此進行臨檢，在中壢區一處旅館，逮捕一對毒鴛鴦，詢後依毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。（桃園市警局中壢分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年1月14日
桃園市警局中壢分局14日表示，警方利用大數據彙整過往查詢紀錄，並依此進行臨檢，在中壢區一處旅館，逮捕一對毒鴛鴦，詢後依毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。（桃園市警局中壢分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年1月14日

（中央社記者吳睿騏桃園14日電）桃園市警局中壢分局今天表示，警方利用大數據資料，彙整過往查詢紀錄，並依此進行臨檢，果然在中壢區一處旅館，逮捕一對毒鴛鴦，在警詢後依毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

中壢派出所副所長黃名銓受訪表示，為提高查緝毒品效率，警方利用大數據資料庫，彙整過往警用電腦查詢紀錄，同時加入涉毒人口習性及出沒時間點，分析製作出中壢區「涉毒熱點」，昨晚8時許依此資料在中壢區一間旅館進行臨檢。

黃名銓表示，警方臨檢時，發現同處一室的吳女與張男神色有異，但兩人仍故作鎮定同意警方進入查驗身分，警方發現兩人都有毒品前科，但矢口否認攜帶毒品或吸毒，不過吳女因過度緊張翻動棉被，導致藏匿其中的二級毒品安非他命與吸食器掉出，兩人見事蹟敗露才坦承吸毒。

黃名銓指出，兩人供稱安非他命是上個月30日，在中壢向一名綽號「小黑」的男子以新台幣1000元購得，毒品及吸食器都是張男所有，兩人是男女朋友關係，由於兩人的尿液對毒品呈陽性反應，全案於警詢後依毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1080114

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