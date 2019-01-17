再傳虐童案 繼父毆打9歲童致鼻青臉腫暫安置

苗栗縣9歲賴姓男童疑因在學校偷喝同學羊奶，回家後又有說謊的情況，遭到母親和繼父處罰、毆打。苗栗縣政府社會處17日指出，15日接獲通報，認為已超過家長管教界限，已暫時安置男童。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年1月17日

（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）苗栗縣9歲賴姓男童疑因在學校偷喝同學羊奶，回家後遭繼父打得鼻青臉腫，苗栗縣政府社會處今天指出，15日接獲通報，認為繼父行為超過家長管教界限，已暫時安置男童。

臉書社團「黑色豪門企業」轉貼一張男童被打得鼻青臉腫照片，雙眼腫到幾乎睜不開，註明「苗栗發生虐童事件，計程車司機載到看不下去」，內容提到男童生父已經去世，「阿公、阿婆說，孩子被繼父打成這樣的」。

苗栗縣政府社會處今天證實，15日接獲通報這起不當管教案件，就讀國小4年級的賴姓男童，疑似14日在學校偷喝同學訂的羊奶，回家後又有說謊的情況，遭到母親和繼父處罰、毆打。

社會處副處長張國棟指出，賴童傷勢除臉上有明顯瘀青外，背後還有籐條鞭打的傷痕，雖然小朋友表明「自己有不乖」，但家長行為已經逾越合理管教範圍，因此由社工介入，15日當天就把男童帶往寄養家庭暫時安置。

張國棟表示，男童的親生父親過世後，母親帶著他改嫁已約6、7年，母親和繼父生下2名子女，前兩年也曾因孩子有些行為偏差，母親處罰過當，由學校通報高風險家庭，社工給予關懷。

張國棟說，男童繼父未有家暴施虐紀錄，但「這次情況太嚴重」，社會處考量必須協助賴童申請保護令，今天由社工帶著賴童前往派出所報案，已確定他後續安全，同時不排除約談賴童繼父和母親，進行親子教育課程，確認修正管教方式後，才讓賴童回家。（編輯：卞金峰）1080117