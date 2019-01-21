移民署破越客脫團案人蛇集團 7嫌落網

「觀宏專案」148名越南觀光客集體脫逃，被視為台灣史上最大宗假觀光、真偷渡事件。移民署21日宣布破獲幕後人蛇集團，並和警方逮捕7名犯嫌依法送辦。（移民署提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年1月21日

（中央社記者黃麗芸台北21日電）「觀宏專案」148名越南觀光客集體脫逃，被視為台灣史上最大宗假觀光、真偷渡事件。移民署今天宣布破獲人蛇集團且逮7嫌，其中有4女來台賣淫所得全遭人蛇集團苛扣。

移民署下午舉行破獲「觀宏專案」越南脫團旅客案幕後人蛇集團記者會，南區事務大隊大隊長謝文忠表示，此案攜手高雄市警察局和駐越南代表處等單位共同偵辦，透過台、越雙方和到案脫逃越客等3方線索，於上星期循線追查出幕後人蛇集團。

經專案小組循線追蹤發現，在台具越南身分背景的34歲阮姓男子、31歲梅姓女子及30歲鄭姓男子等3人為本案主嫌，前兩人數年前分別來台結婚定居、後者則自小依親來台，他們結合越南當地人蛇集團，以越南旅行社為掩護，台、越兩地裡應外合犯罪。

此人蛇集團成員在網路聲稱可代辦觀光簽證，以每人1000至3000美元為代價（抽成費為100至200美元），招攬越南人假藉觀光名義來台尋親或工作，甚或來台從事賣淫行為。

根據專案小組調查，人蛇集團成員透過東南亞迅速竄紅的通訊軟體ZALO招募並仲介數名越南籍女子來台，部分女子在入境前就被要求自拍、上傳露點照片及影片，再由仲介製成廣告，並告知她們來台就可立即開工、賣淫，每次交易收費新台幣1800元至3500元不等，人蛇集團則從中抽佣賺取暴利。

同時，人蛇集團還提供15款中越雙語情色菜單供賣淫女子參考，依不同服務項目收費。

擔任經紀的阮男每次抽成費用為新台幣1000至1500元不等，但有被害人賣淫所得全遭人蛇集團苛扣，手段相當惡劣。

根據移民署最新統計資料指出，「觀宏專案」脫逃越南觀光客累計到案人數為88人、55男33女，脫團人數還有60人。其中，已到案且涉及賣淫行為者有4女，她們都是因為未拿到酬勞而逃逸向警方自首。

移民署和警方已逮捕包括阮男等3名主嫌和4名車手，全案依違反入出國及移民法、人口販運防制法、刑法藏匿人犯及就業服務法等罪嫌送辦；另越南方面的4名合謀對口人士則將配合國際司法互助模式偵辦，並持續追查其他涉案者。

謝文忠指出，專案小組在偵辦過程中還意外發現，越南當地主嫌在事發後曾以越洋電話聯繫梅女等人，並以「一次跌倒，吸取經驗，養好精神，展望未來」勉勵，令人啼笑皆非，移民署也向同仁喊話要讓人蛇集團「一次跌倒，沒有未來」。

4個大型越南旅行團共153人，分別於去年12月21日及23日入境高雄，有152人脫逃失蹤；經查其中1人未失聯，3人自行出境，148人失聯。（編輯：李錫璋）1080121