查緝假訊息 刑事局徵精英警員成立專責小組

（中央社記者劉建邦台北22日電）刑事局今天說，近來假訊息充斥網路，警政署長陳家欽指示調集科技偵查精英警員，成立假訊息查處專責小組，已徵選50多名精英，將採購軟、硬體設備，全力查緝網路不實消息。

刑事局發布新聞稿表示，隨著網路普及與社群網站盛行，民眾接收資訊管道包含臉書（Facebook）、LINE及網路討論區等，假訊息透過新興和自媒體網路快速散布，民眾難以判斷真偽。

刑事局說，去年九合一選舉結束後，在警政署指示下，臨時成立查緝假消息專責小組，全力打擊影響選舉假消息，後續共移送146件182人。

刑事局指出，近期非洲豬瘟疫情議題持續延燒，政府全力投入防疫工作，但還是發現網路有散布疫情假訊息，經偵九大隊查證，已把相關資料提供主管機關行政院農委會，已查處共3案。

刑事局表示，為因應即將到來的總統及立委選舉及防範網路假訊息流竄，已調集各直轄市、縣市警局專精科技偵查辦案高手員警，並結合偵九大隊、電信偵查大隊等單位，徵選50餘名精英，組成「查緝假訊息專責小組」。

刑事局說，除徵調現有科技偵查辦案高手，並持續培訓外，也會採購科技偵查的軟、硬體設備，以強化偵查能量，全力迅速查處不實消息。

刑事局提醒，不要散布不實訊息，以免觸犯相關法律，民眾也應提高警覺，不要輕易聽信網路流言，若發現有可疑爭議訊息，應立即通報警方。（編輯：李錫璋）1080122