女童把玩風槍致死疑點重重 檢警調查釐清

高雄檢警偵辦加油站自助洗車場意外死亡案，調閱案發現場監視器畫面發現，女童當時並未下車，且初步相驗女童遺體頭、臉及嘴部都無明顯外傷，與父親鄺姓男子供述不符，懷疑案情不單純，將再複驗女童遺體進一步調查死因，釐情相關疑點。（橋頭地檢署提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年1月22日

（中央社記者程啟峰高雄22日電）鄺姓男子20日開車搭載3歲女兒到高市一家加油站自助洗車時，女兒疑把玩風槍致死疑點重重，檢警今天指女童當時待在副駕駛座未下車，鄺男曾持風槍靠近副駕駛座，將再調查釐清。

高雄左營警分局說，鄺姓男子與鄧姓女子僅育有這名3歲女童，女兒從母姓，鄺男20日下午3時開自小客車搭載女兒至左營區自由三路一家加油站自助洗車區洗車，下午3時17分鄺男發現車內女兒有異狀，3時19分駕車離開加油站，自行搭載女兒於下午3時26分送抵高雄榮民總醫院急救，院方下午4時50分宣告女童急救無效。

檢警調閱這家加油站現場監視器調查發現，女童當時一直待在車上副駕駛座並未下車，但鄺男曾一度持風槍靠近副駕駛座車窗，但畫面看不清當時車內情況，鄺男也未詳加交代。

警方表示，事發後，警方先通知女童母親鄧女前來警局做筆錄，當時鄧女哭得很傷心，不捨她視為掌上明珠的女兒就這樣走了。檢警昨天相驗女童又通知鄺男到場，相驗後警方並將他帶回偵訊，鄺男到警局應訊時神情落寞，情緒還算穩定。

鄺男供述，女兒在他洗車時把玩風槍不慎把風槍塞進嘴巴後，當場昏倒，送醫不治。由於加油站現場監視器畫面顯示女童並未下車，且鄺男曾持風槍靠近副駕駛座，但難以看出女童這段時間有無接觸到風槍或把玩，檢警將再進一步調查釐清相關疑點。

鄺男昨晚被警方依過失致死罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢察官漏夜偵訊後認為，鄺男身為女童父親，對女童有保護義務，卻疏於注意釀成意外，涉有過失致死罪，訊後諭知新台幣6萬元交保。

檢警並調閱高雄榮總女童就醫病歷發現，女童到院時已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，顏面及頸部也有嚴重腫脹，醫院檢查發現女童有氣胸、氣腫、皮下氣腫，經急救無效宣告不治。

檢察官已報請法醫研究所儘量於24日安排複驗女童遺體，進一步鑑定死因。

另外，這起意外現場加油站李姓站長受訪表示，當時沒看到女童自行下車，也沒看到女童把玩風槍，不過，女童出事後全身癱軟時，鄺男一度把女童抱下來隨即又抱上車後，匆匆開車離去，鄺男來站洗車全程約20分鐘，他沒聽到求救聲。（編輯：翁翠萍）1080122