男子消防分隊前昏迷 救護員急借用捷運AED救命

（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市一名男子22日11時55分，行經土城消防分隊前欲搭計程車時，突然失去呼吸心跳，分隊消防隊員立即將患者抬進分隊實施心肺復甦術，給予AED電擊，成功使患者恢復呼吸心跳。

消防局土城消防分隊今天表示，這名患者是22日中午在分隊前欲搭乘計程車時，剛上車後座才要關門，就已失去意識，倒臥在座位上。

計程車駕駛發現異狀，隨即快步跑到消防分隊值班台求救。大家將患者抬進分隊給予急救，同時廣播呼叫備勤隊員支援。

因為當時所有的救護車都出勤，在無救護車可用的窘境中，救護人員急中生智，發揮團隊精神力抗死神，立即前往附近的捷運站借用簡易式電擊器（AED），一面幫患者實施心肺復甦術（CPR），並給予電擊。

患者最後奇蹟似的獲得重生，消防隊也趕緊將恢復呼吸心跳的患者送醫治療。

消防局將搶救過程公布在網站上，並呼籲民眾將救護資源用在最緊急時刻，不要浪費資源亂叫救護車。

網友說，「專業的CPR救護，謝謝您們，祝福患者早日康復」；網友認為，幸虧這次病患是在消防分隊前發生意外，掌握黃金救命時刻，且剛好周邊有捷運站可以就近借用AED。

也有網友在消防局網站呼籲，以香港為例，消防救護站都會有AED，希望新北市政府重視，除消防救護車上配備的AED，也希望在每個消防分隊也有備用電擊器，能在緊急時刻發揮功效。（編輯：方沛清）1080123