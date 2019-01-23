買凶赴陸殺人 男遭判刑15年定讞

（中央社記者蕭博文台北23日電）男子陳宇平被控買凶赴陸殺害谷姓大陸籍商人，槍手遭判16年定讞，陳男才到案。台灣高等法院二審認定陳男犯共同殺人罪判刑15年，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

判決書指出，全案緣於陳宇平因故欲取陸籍商人谷峰性命，因此與槍手郭鎮豪謀議槍擊殺人，郭男因念及陳宇平有恩於他及他的父親而答應。

陳男與郭男於民國101年底搭機前往大陸，陳男在大陸將手槍子彈交付給郭男，郭男後來把手槍藏在茶葉禮盒，以拜訪為由，前往谷峰的公司，近距離槍殺谷峰後離開。

大陸公安調查發現陳宇平、郭鎮豪涉嫌重大，透過兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議函請台灣協助逮人。郭男105年初到案且坦承犯行，106年5月間經最高法院駁回上訴，被依殺人罪判刑16年定讞。

陳宇平106年11月16日搭機入境桃園機場時，被警查獲；陳宇平否認僱凶殺人，辯稱不認識郭鎮豪，但郭男出庭指認就是受陳宇平委託才持槍殺人，是為了報答陳宇平的恩情，才應允擔任槍手。

桃園地方法院一審依共同殺人罪判處陳宇平無期徒刑，案經上訴，高院認為，一審量刑時未審酌共犯郭鎮豪的刑度，並認為陳男有必要長時間在機構內矯治，促使他自我反省，撤銷改判陳宇平15年徒刑。

案經上訴，最高法院認為二審判決並無違法之處，今天駁回定讞。（編輯：李亨山）1080123