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警辦案追出軍火庫 起訴2嫌

最新更新：2019/01/25 14:36
台中一名綽號「阿榮」男子與人發生嫌隙，相約談判時，「阿榮」及綽號「阿彬」友人各持槍示威。警方循線在「阿彬」家搜出8把槍枝，25日依法將2嫌起訴。（台中地檢署提供）中央社記者蘇木春傳真　108年1月25日
台中一名綽號「阿榮」男子與人發生嫌隙，相約談判時，「阿榮」及綽號「阿彬」友人各持槍示威。警方循線在「阿彬」家搜出8把槍枝，25日依法將2嫌起訴。（台中地檢署提供）中央社記者蘇木春傳真　108年1月25日

（中央社記者蘇木春台中25日電）台中一名綽號「阿榮」男子與人發生嫌隙，談判時「阿榮」及綽號「阿彬」友人各持槍示威。警方循線在「阿彬」家內搜出8把槍枝，檢方今天依法將「阿榮」及「阿彬」二嫌起訴。

台灣台中地方法院檢察署起訴書指出，35歲許姓男子（綽號阿榮）與陳姓友人，民國107年2月19日凌晨4時多，前往台中市西屯區市政路一家私人超跑招待所內飲酒。席間欲邀丁男的友人林女陪同唱歌、飲酒遭拒，引發兩人不滿。

丁男得知後，委託雙方的共同友人劉男從中調解。陳男要求丁男到其私人招待所談判，丁男帶著10名同夥到場，「阿榮」則找來43歲許姓男子（綽號阿彬）助陣，並向「阿彬」商借一把改造手槍後，聯袂參與談判。

席間，「阿榮」不滿丁男態度，涉嫌掏出槍枝指稱「要輸贏也可以」，便持槍開始檢查丁男同夥身上是否持有武器，引方丁男同夥不滿，上前拉扯欲搶走「阿榮」手上槍枝，「阿彬」見狀涉嫌持另一把槍枝對空鳴槍，眾人才四散逃離。

警方獲報後到場追查，經調閱監視器，循線到「阿彬」住處搜索，除搜出當天兩人使用的兩把改造槍枝，另查獲4支改造長槍、2把手槍、毒品安非他命及吸食器，並將「阿榮」及「阿彬」送辦。

台中地檢署檢察官審酌證人證詞、查扣槍枝等證物後，今天依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將兩人起訴。（編輯：戴光育）1080125

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