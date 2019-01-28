北市女子墜樓案外案 警查獲大量毒咖啡包

北市警方28日凌晨獲報中山區有名女子墜樓，派員到場協助送醫後仍不治，警方處理過程中，女子的鄭姓男友在場呈現吸毒恍神狀況，警方隨後在他們住處起獲大量毒咖啡包，依法送辦。（台北市警察局中山分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年1月28日

（中央社記者黃麗芸台北28日電）北市警方今天凌晨獲報中山區有名女子墜樓，派員到場協助送醫後，女子仍不治，經查是和38歲鄭姓男友在住處吸毒起口角後自行跳樓，警方也查獲逾2069公克毒咖啡包，依法送辦。

台北市警察局中山分局中山一派出所今天凌晨零時許接獲報案，指中山區林森北路107巷內有名女子墜樓，警方趕赴現場發現，女子已無呼吸心跳，經送醫急救後仍宣告不治。

警方隨後在現場處理過程中發現，墜樓者為41歲黃姓女子，她的鄭姓男友在場呈現吸毒恍神狀況，警方憑藉辦案敏銳度，隨後在他們住處起獲大量毒咖啡包，共計有160包摻有二級毒品安非他命和三級一粒眠，總毛重共2069.32公克。

鄭男供稱，他和女友一起在吸食咖啡包時發生口角，原本患有憂鬱症的黃女竟打開窗戶一躍而下。

警方研判本案所查扣毒品的量已超出一般毒癮者施用及持有數量，經調查通聯紀錄和監視器等相關資料，初判黃女可能涉及販毒。

全案詢後將鄭男依過失致死及違反毒品危害防制條例送辦，後續擴大偵查毒品來源。

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