八仙塵爆團訟案 一傷者往生撤求償

（中央社記者蕭博文台北29日電）八仙樂園發生塵爆意外，造成486人傷亡。傷者與死者家屬委由消基會提起團體訴訟求償，士林地院今天開庭，其中一名陳姓傷者去年因意外過世，父母放棄求償撤回訴訟。

瑞博國際整合行銷有限公司於民國104年6月27日在八仙樂園舉辦「彩色派對」時，發生粉塵爆炸，造成15人死亡、471人輕重傷。

活動負責人呂忠吉被法院依業務過失致死罪，判刑5年，併科罰金新台幣9萬元定讞。呂員已於今年初入監服刑。

消費者文教基金會接受傷者與死者家屬委託向呂忠吉、八仙樂園等求償，第一波98人，第二波337人，均由士林地方法院民事法庭審理中。

法院今天針對第二波求償案開庭審理，團訟律師吳榮達表示，其中一名陳姓傷者去年因另外一起意外過世，父母不想再觸及八仙塵爆案，已表明放棄訴訟。

吳榮達說，目前法院已委託台大醫院等單位，針對約200多名傷者的勞動力減損、未來醫療費用進行鑑定，兩造並當庭針對求償明細、金額逐一表示意見。

他說，八仙塵爆案已發生3年多，訴訟程序耗時，許多傷者都期望能趕快結束。歷經多次開庭，兩造與法官之間逐漸建立起順暢溝通模式，審理速度應該會越來越快。（編輯：戴光育）1080129