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蘆竹警方破獲簡訊販毒集團 逮4嫌送辦

最新更新：2019/01/30 12:21
桃園市政府警察局蘆竹分局在108年加強重要節日安全維護工作首日，就展現打擊犯罪決心破獲簡訊販毒集團，桃園市長鄭文燦（右）親自鼓勵員警執勤辛勞，並致贈慰勞金。（桃園市警局蘆竹分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年1月30日
桃園市政府警察局蘆竹分局在108年加強重要節日安全維護工作首日，就展現打擊犯罪決心破獲簡訊販毒集團，桃園市長鄭文燦（右）親自鼓勵員警執勤辛勞，並致贈慰勞金。（桃園市警局蘆竹分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年1月30日

（中央社記者吳睿騏桃園30日電）桃園市警局蘆竹分局在加強重要節日安全維護工作首日，就破獲一起簡訊販毒集團，除帶回4名嫌犯，也查獲毒品咖啡包、愷他命、大麻等證物，詢問後依毒品危害防制條例移送法辦。

蘆竹分局長李建民今天受訪表示，警方去年接獲檢舉，有販毒集團在桃園販賣毒品咖啡包及愷他命，布線追蹤後發現集團由劉男、王男及李女共同經營，透過販毒簡訊通知方式，再由運毒司機前往約定地點交易毒品，藉以躲避警方的查緝，初步清查買毒客戶有上百名，範圍遍及桃園、龜山、八德、蘆竹等地區。

李建民表示，檢警於29日拂曉出擊，兵分多路在新北市鶯歌區、桃園市桃園、八德及龜山等區同步執行搜索，除拘提販劉男、王男、李女及莊女4人到案，並查扣毒品咖啡包、愷他命、大麻及販毒不法所得新台幣7萬8500元等證物，詢問後全部依毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

對於蘆竹分局在108年加強重要節日安全維護工作首日，就展現打擊犯罪決心將販毒集團成員全數逮捕。桃園市長鄭文燦親自鼓勵員警執勤辛勞，並致贈慰勞金，鄭文燦表示，市府全力支持警方執法，會以實際行動宣示強力掃蕩毒品的決心。（編輯：卞金峰）1080130

桃園市政府警察局蘆竹分局破獲簡訊販毒集團，29日在新北市鶯歌區、桃園市桃園、八德及龜山等區同步執行搜索，拘提4人到案。（桃園市警局蘆竹分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年1月30日
桃園市政府警察局蘆竹分局破獲簡訊販毒集團，29日在新北市鶯歌區、桃園市桃園、八德及龜山等區同步執行搜索，拘提4人到案。（桃園市警局蘆竹分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年1月30日
桃園市政府警察局蘆竹分局破獲簡訊販毒集團，除帶回4名嫌犯，也查獲毒品咖啡包、愷他命、大麻及販毒不法所得新台幣7萬8500元等證物。（桃園市警局蘆竹分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年1月30日
桃園市政府警察局蘆竹分局破獲簡訊販毒集團，除帶回4名嫌犯，也查獲毒品咖啡包、愷他命、大麻及販毒不法所得新台幣7萬8500元等證物。（桃園市警局蘆竹分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年1月30日
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