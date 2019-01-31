退休警副分局長涉傳假訊息 調查局移送法辦

（中央社記者蕭博文台北31日電）調查局今天表示，一名退休警察局副分局長涉嫌在選舉期間，轉貼以前民進黨主席蔡英文為名義發出的假函文，內容指應禮讓韓國瑜當選市長，已約談這名退休警官到案並函送法辦。

調查局發布新聞稿表示，已破獲2起意圖妨害去年九合一選舉的假訊息案，包括轉貼民進黨禮讓韓國瑜當選市長的不實訊息案、恐嚇民進黨副秘書長徐佳青案，均函送高雄地檢署偵辦。

新聞稿指出，高雄市政府警察局三民二分局劉姓退休副分局長涉嫌在去年10月間，在多達263名成員的LINE群組中，轉貼以蔡英文名義、時任民進黨秘書長洪耀福決行的偽變造函文。

偽變造函文提到，「要求黨員與支持者避免使國民黨籍高雄市市長候選人韓國瑜選後轉而參選總統，影響蔡總統連任，故應禮讓韓國瑜當選市長…」。

調查局表示，劉姓退休副分局長涉嫌企圖誤導選民投票意向，本月2日到案後供稱因有趣而轉貼分享，但無法說明偽變造函文出處，已依違反公職人員選舉罷免法函送雄檢偵辦。

此外，一名待業中的朱姓男子因不滿民進黨副秘書長徐佳青及趙天麟等7名立委的選舉言論，涉嫌於去年10月間，於Facebook「韓國瑜後援會」發表恐嚇圖文，在徐佳青等人照片加註「毒氣室」、「切腹」、「電椅」等處刑文字。

台北市調查處本月15日約談朱男到案說明，朱男坦承不諱，訊後函送雄檢偵辦。

調查局表示，假訊息亂象影響台灣政經情勢、民生日常甚鉅，調查局去年12月26日成立「影響國安選舉假訊息處理小組」，統合偵處能量，嚴辦企圖以假訊息干擾國安及選舉情事案件。

調查局呼籲民眾切勿以身試法，若發現假訊息已涉犯總統副總統或公職人員選舉罷免法，或刑法內亂、外患、煽惑他人犯罪等罪，以及影響國家安全及妨害社會安定等不法情事，請儘速向調查局反映，調查局將全力追溯源頭，維護國家安全與民眾權益。（編輯：李亨山）1080131