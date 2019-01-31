不滿長髮致考績丙等 男警提告二度敗訴定讞

（中央社記者劉世怡台北31日電）留長髮被記17支申誡、考績丙等的保二總隊員警葉繼元，提告請求撤銷考績丙等處分。原審法院認定葉繼元年終考績被打丙等無誤判他敗訴，經上訴，最高行政法院今天駁回上訴定讞。

葉繼元另因不滿103年度年終考績丙等提起行政訴訟，最高行政法院17日判葉繼元敗訴定讞。連同今天最高行政法院針對104年度考績的判決，葉繼元已二度敗訴定讞。

依據原審台北高等行政法院判決指出，葉繼元提告主張，保二總隊以他蓄髮為由記他17支申誡，使得他在民國104年的年終考績得到丙等，請求撤銷考績丙等處分，附帶請求保二總隊賠償新台幣50萬元。

葉繼元主張，丙等考績原處分違反憲法第7條及第22條、性別工作平等法第7條，以及行政自我拘束原則及誠實信用原則。

原審法院認為，警察為公務人員，警政署於92年為落實警察團隊紀律、維護警察執行職務的專業形象等，訂定儀容重點要求事項，通令全體警察人員穿著制服執行勤務，應一律遵守；這個儀容重點要求事項規定，對於男、女員警儀容均有不同的要求，沒有違反性平法的疑慮，沒有性別歧視。

原審法院認定保二就葉繼元104年年終考績考列丙等的決定並無違誤，請求50萬元賠償無理由，判葉繼元敗訴。

葉繼元不服，提起上訴，由最高行政法院審理，今天認定原審判決並無違誤，上訴無理由，駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1080131