網友轉貼陳英鈐任台彩董事長謠言 法官裁定不罰

（中央社記者蕭博文台北1日電）九合一選舉選務惹議，詹姓女子在臉書轉貼前中央選舉委員會主任委員陳英鈐將轉任台灣彩券董事長等訊息被移送裁處。北院認為，難以證明詹女明知不實還發文，裁定不罰。可抗告。

陳英鈐因去年九合一選舉「邊投票邊開票」造成選務紊亂請辭後，有網友在PTT上開玩笑說陳英鈐可以到台彩擔任董事長，就可以「一邊投注一邊開獎」，甚至有網友在臉書（facebook）轉傳「陳英鈐轉任台彩董事長」的謠言。

台北地方法院今天公布的裁定書指出，一名詹姓女子去年11月28日晚間，於臉書轉貼「援例護主有功，定有好處獎賞？又要作弊了，買台彩是傻瓜？中選會主委陳英鈐轉任台彩董事長…民進黨的負責任原來是更多的利頭」等語，被警方依違反社會秩序維護法的散佈謠言規定移送審理。

詹姓女子坦承發表文章，辯稱是心存質疑，才發文希望網友可給予明確答覆。張貼前，她並不知道陳英鈐並未轉任台彩董事長。

法官認為，處罰散布謠言的前提是行為人須明知散佈的內容不實，且內容足以使聽聞者心生畏懼與恐慌，而影響公共安寧，但無事證證明詹姓女子在發表文章前，已明知內容不實仍故意散布於眾。

此外，詹女散布的內容雖批評陳英鈐及民主進步黨「…護主有功，定有好處獎賞…又要作弊了…民進黨的負責任原來是更多的利頭」，但言論是針對特定對象，亦難認足使聽聞者產生畏懼或恐慌等負面心理，而有何影響公共安寧之情，因此，裁定不罰。全案可抗告（編輯：戴光育）1080201