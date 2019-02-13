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男赴澳洲遊學打工存錢 返台染毒被逮送辦

最新更新：2019/02/13 14:16
曾赴澳洲遊學打工的王姓男子，存錢返台後，流連於夜店，染上毒癮，12日被警方攔檢搜出毒品後送辦。（翻攝照片）中央社記者張榮祥台南傳真　108年2月13日
曾赴澳洲遊學打工的王姓男子，存錢返台後，流連於夜店，染上毒癮，12日被警方攔檢搜出毒品後送辦。（翻攝照片）中央社記者張榮祥台南傳真　108年2月13日

（中央社記者張榮祥台南13日電）曾赴澳洲遊學打工的王姓男子，存錢返台後，流連於夜店，染上毒癮，昨天被警方攔檢搜出毒品後，因不願讓人知道他喜歡看鋼管舞，還謊報買毒場所，當場被識破送辦。

台南市警局第六分局警員今天指出，25歲王男昨天在南區健康路、夏林路口被攔查時，主動交出K他命及安非他命草莓飲混合包；王男供稱，這是他在夜店以新台幣5000元買來的。

警方進一步詢問毒品從哪家夜店買來，王男接連謊報安平區及中西區兩家已停業的夜店，立刻被警方打臉，王男才坦承從北區一家鋼管舞夜店購得，說謊是因不想讓人知道他喜歡看鋼管舞。

警方調查，王男是台南人，在台南讀了一年大學就辦休學，4年前跑到澳洲遊學打工，曾在澳洲屠宰場做苦力，月薪約新台幣10萬元，在澳洲工作一年存到錢後返台，偶爾上網拍賣二手手錶精品，卻因常泡夜店，又染上毒癮，坐吃山空。警方訊後依法送辦。（編輯：黃世雅）1080213

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