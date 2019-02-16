嫌鄰居排臭氣使用排風機 噪音超標抗罰敗訴

（中央社記者劉世怡台北16日電）桃園徐姓女子稱鄰居米食加工廠排放臭氣，住家因而加裝排風機，排風機噪音66.4分貝超標遭罰1萬2000元，徐女不服興訟敗訴，上訴二審遭認定不合法，駁回而確定。

依據台北高等行政法院公布裁定書指出，徐姓女子因未具體表明原審判決有何違背法令，因此，認定上訴不合法，裁定駁回，因不能抗告，全案確定。

全案緣於，徐姓女子主張，鄰居米食加工廠排放臭氣，令人感到嘔吐、腹瀉等症狀，使她不得不加裝排風機，環保局人員因民眾陳情於民國106年6月底晚間7時許前往稽查，測得排風機運轉的噪音平均為66.2分貝，超過第3類噪音管制區晚間時段標準值（57分貝），要求限期改善。

期限屆滿後，環保局人員於7月中旬晚間前往複查，測得排風機運轉的噪音平均為66.4分貝，因此對徐女開罰新台幣1萬2000元及環境講習4小時。

徐女不服提起行政訴訟；桃園環保局則表示，勘查徐女指的氣體，應該是米食製品製作過程產生的水蒸氣，環保局從103年1月1日至107年3月1日止，前往徐女住家稽查共12次，都沒有發現有異臭味致空氣污染的情形。

原審桃園地方法院調查認定，徐女使用排風機所製造的噪音，已超過管制標準，且妨害干擾附近周遭其他住戶的居住公共環境安寧嚴重，徐女不能以米食加工廠排放氣體為由，作為免除裁罰事由。徐女仍不服提起上訴，由台北高等行政法院受理。（編輯：李錫璋）1080216