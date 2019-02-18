誤認姪子友人是仇家 男開槍判囚9年2月定讞

（中央社記者劉世怡台北18日電）台中吳姓男子被控2年前喝了酒後誤認姪兒的朋友朱姓男子為仇家，朝朱男座車開槍及菜攤射擊17槍，傷及朱男等3人。最高法院今天依殺人未遂罪，判吳男9年2月徒刑定讞。

判決指出，吳男在民國106年9月21日下午到姪子經營的檳榔攤喝酒，他見朱男開車搭載妻小及王姓友人前來找姪子談天，誤認朱男是仇家葉男的朋友，他返家拿出改造手槍，近距離朝朱男上半身位置接續開7槍，朱男以手抱頭防衛，頭部未被子彈擊中，但胸部及腹部等處遭擊中受傷，一旁的王姓友人也被波及受傷。

吳男之後走到葉男的菜攤，連續開槍射擊6槍，葉男嚇得隨即飛奔上樓躲藏，當時開車經過的路人林女被流彈劃傷腹部，吳男又朝著朱男的車輛開了4槍；吳男在街頭共開17槍，傷及3人。

警方獲報趕到現場，吳男犯案後躲入檳榔攤內與警方對峙，經員警勸說後才投降。

一審法院依殺人未遂罪，將吳男判刑10年，案經上訴，台中高分院二審改判他有期徒刑9年2月，案經上訴，最高法院今天駁回上訴定讞。

民事部分，朱男提告求償，一審判決吳男須賠償367萬元，案件上訴由二審審理中。（編輯：張銘坤）1080218