台中4口燒炭亡 婦頸部有勒痕

（中央社記者蘇木春台中18日電）台中市彭姓婦人昨天帶兒女找吳姓丈夫談離婚，一家4人今天卻被發現陳屍計程車內。檢方下午相驗遺體，發現彭婦頸部有勒痕及反抗瘀傷，其餘3人無明顯外傷，21日解剖釐清死因。

台中市政府警察局太平分局表示，上午9時多接獲民眾報案，指出太平區北田路旁有一輛計程車停放多時，車上疑似有人卻無回應。警方獲報到場，車輛仍在發動，破窗後發現車內有4人，已無生命跡象。

經清查身分，坐在駕駛座為34歲吳姓男子，副駕駛座為吳男32歲的彭姓妻子，後座另為8歲的兒子與6歲的女兒。彭女雙手被膠帶纏繞，副駕駛座另發現未使用完的膠帶。副駕駛座外側地面上，有瓦斯噴槍、裝木炭的塑膠袋及不明藥物散落。

警方另在計程車後座，發現一個爐具裝有燃燒的木炭，進一步詢問吳男家屬，得知吳男與彭女昨天相約外出，因為感情問題商談離婚事宜，不排除吳男先用藥物讓妻子與子女失去意識後，再進行燒炭自殺，兩名幼童並未發現被綑綁的痕跡。

台中地檢署檢察官下午會同法醫相驗遺體，發現彭姓婦人雙手有被膠帶綑綁痕跡，且頸部有疑似勒痕，手肘、手臂也有瘀傷。彭婦解剖後，若發現肺部檢測無吸入一氧化碳的跡證，恐生前就因反抗遭到勒斃。

另外，吳男與兩名幼童身上無明顯外傷，檢方已擇定21日上午解剖遺體，以釐清死因。

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