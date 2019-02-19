拾獲金融卡破解密碼 男子涉盜領遭法辦

（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市羅姓男子拾獲皮包內的金融卡與健保卡，破解提款密碼後涉嫌盜領新台幣46萬元。他購買金飾與花用只剩下3萬多元，警方依照提款機錄影的特徵，循線將他逮捕函送檢方法辦。

新北市金山警分局金山派出所所長林家隆今天表示，蔡姓女子因遺失農會提款卡，1月19日向農會辦理掛失手續時，調閱帳戶資料發現戶頭內新台幣46萬餘元的積蓄，竟遭人分17筆盜領，14筆在金山農會提領，另外3筆在桃園平鎮農會盜領，戶頭僅剩下581元。

金山警分局調查，盜領的羅姓男子是在上個月14日拾獲蔡女的提款卡後持續盜領，領款畫面都被監視器拍下。根據監視器畫面，清楚看到竊嫌戴口罩，走進農會拿著提款卡在自動櫃員機提款，還不時注意上方的監視器。

員警受理後調閱農會及周遭路口監視器，日前民眾家屬發現可疑刺青等特徵吻合竊嫌羅男，通報金山派出所警力前往，警方並帶同羅男前往住處清查犯案時穿著衣褲及金項鍊等證物，並在身上取出被害人提款卡。

羅男向警方供稱，是在路上撿到蔡女的提款卡及健保卡、身分證等，依據健保卡號碼破解6位數的密碼，才順利盜領。

警方說，逮捕羅男時，他身上只剩現金3萬元，其餘的贓款都拿去買手錶、金飾。警方將他帶回，詢問後今天依竊盜罪嫌函送基隆地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1080219