開槍擊斃拒捕通緝犯 法院判警分局免國賠

（中央社記者蕭博文台北20日電）洪姓男子涉及持槍等案遭通緝，遇台中市警察局霧峰分局員警搜捕時開槍射傷員警並衝撞員警，遭員警開槍擊斃。家屬請求國賠，高院認為員警開槍並無違法，今天判家屬敗訴。

洪姓男子家屬向法院主張，洪男民國104年3月30日在新竹縣竹北市居所，遭霧峰分局員警及海巡署人員查獲後已棄械跳樓駕車脫逃，卻遭海巡署人員自背部開槍送醫不治，請求霧峰分局國家賠償共新台幣680萬元。

新竹地方法院一審認為，致命子彈是由海巡署人員擊發，但本次搜捕行動是由霧峰分局主導，家屬仍可向霧峰分局求償，但海巡署人員開槍並無違法過失，駁回洪男家屬請求。

案經上訴，台灣高等法院二審認為，警方持搜索票到洪男住處搜捕，洪男持槍射傷員警，又駕車衝撞員警偵防車，更不顧後方已遭員警包圍，急踩油門倒車，員警見狀才開槍。

二審認為，員警為防止洪男脫逃，並維護自身生命安全，朝洪男車輛後輪射擊，開槍符合「依法應逮捕、拘禁之人拒捕、脫逃」、「警員之生命、身體、自由、裝備遭受強暴或脅迫，或有事實足認有受危害之虞」等使用槍械規範，並已盡勿傷及嫌犯致命部分的注意義務，並無違法。

高院新聞資料指出，子彈不慎射入車內，致洪男背部中彈，但當時情況緊急，非員警所能預見，且員警發現洪男中彈後，已立刻撥打119送醫救治，今天仍判決霧峰分局免賠償，家屬仍可上訴。（編輯：方沛清）1080220