不滿直播主女友要分手 廖嫌殺人遭判15年

（中央社記者劉世怡台北21日電）男子廖晏霆不滿擔任17直播主的邱姓女友要求分手，持刀刺死邱女。台北地院今天依殺人罪判他15年徒刑、褫奪公權7年，廖晏霆聆判面無表情，僅說對續行延押沒有意見。

全案緣於，27歲的廖晏霆不滿女友提分手，去年5月28日持水果刀前往女友租屋處殺死女友。台北地方檢察署去年依殺人罪起訴廖男，並以廖男下手之猛，還製造殉情假象企圖規避刑責，請求法院從重量刑。

廖晏霆出庭時，辯稱沒有殺人犯意，是雙方激動拉扯時誤刺。廖男說，帶刀找女友是要自殺給對方看，因為女友朝屋內跑，他上前追去，兩人倒臥在地，直到警察上門才發現女友流血。

廖晏霆還說，不管有沒有人相信，案發當下真的沒有想殺人只想自殺，自己沒死成功卻造成女友死亡，已沒有活在這個世界上的必要，也無法承受這種痛苦，對不起女友，也對不起女友家屬。

廖晏霆去年7月底遭檢方起訴，經台北地院裁定羈押及延押後，羈押期限將在今年2月底屆滿；台北地院合議庭今天宣判後，直接訊問他對續行延押有沒有意見。（編輯：張銘坤）1080221