車款付現再串通同夥行搶 斗六警逮2嫌

雲林斗六20日晚間發生搶案，警方在事發3小時後迅速鎖定林姓嫌犯，並在偵訊時突破心防供稱主導犯案，並夥同其他嫌犯行搶，雲林縣長張麗善（右4）、副縣長謝淑亞（左4）等人21日頒發破案獎金及茶葉。中央社記者葉子綱攝 108年2月21日

（中央社記者葉子綱雲林縣21日電）斗六警方今天宣布偵破昨晚斗六市車行發生的搶案。事發3小時警方即迅速鎖定在場付車款的林嫌，在偵訊時突破其心防供稱主導犯案。警方再循線逮捕行搶陳嫌，並追緝在逃2嫌。

雲林縣斗六市文化路一家中古汽車商行，昨天晚間6時左右發生搶案，警方獲報前往勘查。

警方指出，林嫌以新台幣59萬元向中古車行購車，卻規避與張姓車商用銀行匯繳車款，刻意攜帶現金到車行交易，待車商收款後，林嫌佯裝上廁所，這時突然闖入陳嫌等3人，用辣椒水噴向車商眼睛，讓人無法反抗，接著下手行搶。

歹徒行搶時，隔壁民眾看到趕來解圍，在拉扯之間，扯破裝錢紙包，鈔票被撒了一地，嫌犯搶走新台幣29萬元後逃逸。

警方獲報趕往現場，在偵訊買車付車款的林嫌時，發現他言詞閃爍相當可疑，在事發3小時後確定林嫌涉嫌重大，到了午夜12時左右，突破其心防，林嫌供稱全案由他主導，夥同其他嫌犯行搶。

警方根據林嫌供詞及路口監視器，立即循線前往彰化、南投及台中等地追緝，於今天凌晨2時30分左右在台中市查獲行搶的陳嫌到案，另有2名犯嫌在逃。警方表示，以加重強盜罪嫌將到案林、陳2嫌移送法辦，追緝在逃2嫌，並擴大清查共犯及有無涉及其他刑案。

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵、斗六警友會等今天上午前往頒發破案獎金及茶葉，張麗善宣示對各類犯案「零容忍」，呼籲警民合作打擊犯罪，警方將發揮整合力量迅速破案，保障百姓生命財產安全。（編輯：吳佳穎）1080221