酒駕致死判刑多低於3年 許宗力：量刑趨勢供參考

（中央社記者劉世怡台北25日電）立委今天質詢指酒駕致死案，經統計一審逾6成判刑低於本刑3年。司法院長許宗力說，法官獨立審判，不好介入個案審判核心，將提供大數據、量刑趨勢系統及課程，供法官參考。

民進黨立委周春米今天在立法院司法及法制委員會提出數據指出，民國102年6月修法後，酒駕致死案的一審地院判決結果，有63.7%低於最低本刑3年，與會的司法院秘書長呂太郎說，會用座談會等管道適時跟法官提醒。

司法改革國是會議總結會議106年8月12日召開，迄今屆滿一年半。司法院長許宗力、法務部次長陳明堂、行政院政務委員羅秉成今天在司法院舉行記者會，提出國是會議後的第三次半年進度報告，許宗力於記者提問時作出上述表示。

許宗力表示，立委所指酒駕致死案判刑過低一事，須審慎處理，因為法官依個案審判獨立，這又是審判核心範圍，不能去介入，因此傾向以大數據、量刑趨勢系統等統計數據提供法官參考，另外可在法官學院開辦課程，供法官上課。

陳明堂指出，酒駕致死罪修法朝不確定故意殺人罪研議部分，上周法務部刑法修正委員會開會，找學者專家作合憲性、有無違反罪刑相當原則討論，而有關刑度及要件等，目前仍在研議中，也許日後會更加明朗，法務部可能於後天與媒體小茶敘時可以說明。

羅秉成則說，酒駕致死案件法官判刑過低部分，有可能因兩造和解以及被告自首而減刑下來。

此外，媒體提問有關中正大學今年最新重大治安議題民調滿意及信任度顯示，警察高於檢察官、檢察官高於法官，民眾對司法信任偏低；許宗力表示，對民調結果感到很沮喪，但也能夠理解，因為警察為人民保母，在第一線保護人民。（編輯：陳俊碩）1080225