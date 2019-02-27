台中汽車旅館槍擊案 男子亮槍示威誤傷自己

（中央社記者蘇木春台中27日電）台中市太平區一家汽車旅館上午傳出鬥毆案，其中許姓男子遭槍傷，警方下午帶回多人釐清案情，查出許男拿出槍枝示威時，突然誤擊打中自己，訊問後將他依法送辦。

台中市政府警察局太平分局偵查隊長陳谷楓受訪表示，33歲許姓、23歲李姓男子與其他8人，今天到台中市太平區新興路一家汽車旅館聚會，約上午9時多，兩方人馬發生口角，李男遭人打傷，許男拿出槍枝示威，旁人上前拉許男勸阻時，槍枝突然擊發打中許男腿部。

旅館人員發現鬥毆，且有人疑似開槍報案，警網獲報到場，眾人見狀分乘3輛轎車離開，員警還對空鳴槍、朝轎車輪胎開槍嚇阻無效，僅有高姓、張姓男子被帶回警局偵訊，另受傷的許男與李男被送醫救治。

員警在汽車旅館房內，查獲使用過的毒品殘渣，經調閱監視器循線將剩餘的4男2女共6人帶回偵辦，並查扣槍枝。

持槍的許男右大腿遭子彈貫穿射進左腿，子彈卡在左大腿，經手術取出彈殼無生命危險，李男腹部、後背與左上肢撕裂傷，已處理完畢返家休養。

警方訊問後將許男依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送台灣台中地方檢察署偵辦，毒品部分則將對許男等10人驗尿釐清，將再依毒品罪嫌函送偵辦。（編輯：李亨山）1080227