議員當選人涉賄遭起訴移審地院 法官裁定羈押

（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）嘉義縣議員當選人王焜玄被控涉及多起現金賄選案，檢方今天依違反選罷法起訴，並移由嘉義地方法院審理，法官認為被告供詞明顯差異，有互相勾串可能，因此裁定羈押、無禁見。

被告王焜玄涉及賄選，檢警多次傳喚未到，經發布通緝才到案說明，檢方認有勾串共犯之虞，於去年11月28日裁定羈押禁見通信至今；檢方今天偵結，全案依違反公職人員選舉罷免法起訴王焜玄，並移由嘉義地方法院審理，檢方日前也依法對王焜玄提起當選無效之訴。

嘉義地檢署表示，王焜玄的樁腳許姓男人等7人於偵查中均自白犯行，請依公職人員選舉罷免法相關規定，減輕其刑。另因其中一名蕭姓被告自白而查獲王焜玄，也請依選罷法相關規定，減輕或免除其刑。

檢方認為，被告王焜玄身為候選人，不思以合法方式競選，竟違反民主機制，以計畫性、集團性方式從事買票賄選，且被查獲後，還企圖透過辯護人影響相關證人及偵辦方向，犯後態度顯然不佳，請從重量刑。

嘉義地方法院表示，被告王焜玄經訊問後，法官認被告涉嫌重大，且偵查中已刻意規避檢警調查，顯有逃亡之虞。且被告目前已當選，在鄉里中顯然有一定人脈，其供詞與部分被告及證人也有明顯差異，可見有互相勾串可能，因此裁定羈押，但無禁見必要。

嘉義地方法院指出，關於王焜玄樁腳許姓男子、劉姓男子涉案部分，審酌兩人雖坦承部分犯行，但仍與部分證人說詞有所出入，顯有串證之虞，因此兩人均裁定羈押，不予以禁見。（編輯：吳佳穎）1080227