大陸油料補給船越界 澎湖海巡查扣重罰

（中央社澎湖縣28日電）澎湖海巡隊今天在澎湖花嶼西北海域查獲一艘中國大陸「湘漢壽輔0523號」油料補給船，依法查扣押返，防疫人員並對章姓船長等5人及船隻消毒，防杜非洲豬瘟疫清流入。

澎湖海巡隊副隊長詹文中表示，澎湖海域隨著東北季風減弱，海象趨穩，中國大陸漁船又出現澎湖海域作業，海巡隊所屬10038巡防艇，今晨結合台中艦實施為期2天的海上威力掃蕩勤務時，在澎湖花嶼西北海域20.2浬處發現一艘中國大陸「湘漢壽輔0523號」搬運船，經多次廣播鳴笛要求停車遭拒絕受檢，海巡強勢登檢，依法查扣並在近10時押返重罰裁處。

澎湖海巡隊表示，「湘漢壽輔0523號」是屬於海上油料補給船，甲板上可見油管與加油孔等，是最近所查扣的第3艘油料補給船，章姓船長在警訊時供稱，船艙油料已完成補給，僅剩約有2噸柴油，準備返航大陸，因越界被海巡查獲，非常倒楣。

由於中國大陸有非洲豬瘟疫情，除少數省市尚未淪陷外，其餘大都已告爆發，在陸船押返後，由防檢局澎湖檢疫站和家畜疾病防治所進行人船消毒，以防杜非洲豬瘟疫情流入。（編輯：李錫璋）1080228

澎湖海巡隊28日進行海上威力掃蕩勤務時，在澎湖花嶼西北海域查獲一艘中國大陸籍油料補給船，經多次廣播鳴笛遭拒絕受檢，海巡強勢登檢，依法查扣並押返重罰裁處。中央社 108年2月28日