疑酒後起口角 男打死友人落網遭羈押

（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）30歲臨時工侯姓男子到張姓男子住處喝酒，兩人酒後口角，侯姓男子持馬克杯敲擊張姓男子頭部，用皮帶勒頸，但犯後逃不到8小時就遭逮捕，昨天移送檢方複訊後並聲請羈押獲准。

南投縣政府警察局南投分局今天表示，2月28日晚間接獲民眾報案，南投市彰南路三段一處民宅發生死亡案件，立即派員趕往現場發現多處血跡，循血跡往2樓查看，發現64歲張姓男子倒臥浴缸內，明顯死亡，立即通知鑑識人員並展開調查。

南投分局說，清查發現張姓死者生前曾與人口角，附近居民案發當晚看見死者的侯姓臨時工友人從死者住處離開；專案小組經調閱監視器，1日凌晨在南投成功二路發現侯姓男子使用的腳踏車，接著在附近發現侯姓男子，帶回警局調查詢問。

侯姓男子到案坦承與死者口角及拉扯；警方初步調查，張姓死者與侯姓男子都擔任臨時工而結識，案發時兩人一起喝酒，疑酒後口角，侯姓男子用馬克杯敲擊張姓男子頭部，並用皮帶勒頸，但侯姓男子到案後未明確說明兩人為何口角。

台灣南投地方檢察署獲報，派檢察官會同法醫相驗及解剖，初步認定張姓死者頸部咽喉處有瘀傷、頭部遭異物重擊，為外力所致；南投分局昨天下午將侯姓男子依殺人罪嫌移送投檢偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。

中華民國刑法規定，殺人者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。（編輯：李明宗）1080302