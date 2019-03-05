男子疑販毒遭警方圍捕 三合院舉槍自盡

彰化警方跟監疑似販毒的詹姓男子，看見詹男進入永靖鄉竹中巷一間三合院，警方敲門表明來意，詹男鎖門關窗舉槍自盡，送醫不治，三合院則被警方封鎖進行採證。請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年3月5日

（中央社記者吳哲豪彰化5日電）彰化警方今天傍晚跟監圍捕疑似販毒的詹男，看見詹男進入永靖鄉竹中巷一間三合院，警方敲門表明來意，詹男鎖門關窗舉槍自盡，警方破門而入將詹男送醫，詹男經急救仍宣告不治。

彰化縣警察局刑警大隊副大隊長林世明稍後指出，除了詹男外，三合院內還有屋主和一對男女，另在屋內查扣海洛英和安非他命等毒品和吸食工具，3人仍在接受訊問，以釐清案情。

彰化縣警察局刑警大隊懷疑46歲的詹男涉嫌販毒，跟監詹男多日，今天傍晚發現詹男進入彰化縣永靖鄉竹中巷一間三合院；刑警大隊幹員見狀敲門說自己是警察，要求詹男開門，但詹男不僅鎖門還把窗戶關上，不讓人進入，刑警隊幹員沒多久就聽到槍聲，趕緊把門撞開，發現詹男已倒臥在地板上，頭部血流如注。

警方立即呼叫救護車，將詹男送往員林市員榮醫療體系員生醫院急救，詹男到院前已無生命跡象，抵達醫院，急診室醫師緊急幫詹男急救，但詹男仍在晚上6時20分左右宣告不治，醫師發現詹男頭部有傷口，子彈右進左出，懷疑詹男舉槍自盡。

警方表示，刑警在詹男躲藏的三合院找到安非他命和海洛英等毒品以及吸食工具，而三合院的屋主是詹男的友人，疑似提供毒品給死者，他們另在三合院找到疑似向屋主購買毒品的一對男女，3人目前正在接受警方訊問，以釐清案情。

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