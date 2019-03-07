俊榮號穩鵬號事件 失蹤死亡外籍船員名單公布
最新更新：2019/03/07 23:14
（中央社記者楊淑閔台北7日電）行政院農業委員會漁業署今天晚間公布今年2月高雄籍「俊榮號」魷釣漁船及東港籍「穩鵬號」鮪釣漁船事件失蹤與死亡外籍船員名單，但名單尚需檢調機關確認。
漁業署說，「俊榮號」2月11日在福克蘭群島Stanley港北方75浬海域發生火災，5名菲律賓籍船員失蹤，分別為ANLPAN JUSTIN MAGLINTE（1998.6.19）、REGENCIA VIRGILIO JR. ROSAURO（1996.9.12）、TABONES MICHAEL QUINANOLA（1994.11.19）、BORDAN JUNRAY NAPA（1983.3.24）與OLALO SHEM PENAFIFL（1986.11.14）。
「穩鵬號」2月20日凌晨3時許發生海上喋血案，一名菲律賓漁工持刀砍殺其他船員，其中菲律賓籍船員JESUS MIGUEL OPENA（1991.12.25）、CARLITO CACHERO FLORIDA（1988.9.18）死亡、RIZALDY MARCOS VIERNES（1986.12.30）失蹤。
另5名失蹤印尼籍船員為ASEP SANTOSO（1992.8.18）、BAMBANG SUPRIYADI（1980.10.15）、IMAM SAYOGO（1990.9.10）、JULIYANTO（1995.7.2）及YOHANES AMRI MUSTADI（1978.2.4）。（編輯：李明宗）1080307