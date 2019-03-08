台籍詐騙嫌犯再遭菲律賓遣送中國

2名台籍與1名中國籍嫌犯（中）由菲國移民局幹員押上菲律賓航空班機，圖為嫌犯在移民局機場留置室等候登機。（駐菲代表處提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 108年3月8日

（中央社記者陳妍君馬尼拉8日專電）去年10月在菲律賓被捕的13名台籍電信詐騙嫌犯，其中7人2月被遣送中國後，又有2名台嫌今天上午被遣送至北京。這是馬尼拉當局一年內第3次把台嫌遣送中國。

2名台籍嫌犯與1名中國籍嫌犯上午7時15分，由6名菲國移民局幹員押上菲律賓航空公司班機帶往北京。

駐菲代表處領務組長蕭如雄、警政祕書王智勇等全程在場掌握情況，除關心台嫌狀況，也向菲方表達嚴正關切。2名台嫌對被遣送北京感到驚恐又沮喪。

去年10月下旬，菲國警方在北伊羅科斯省（Ilocos Norte）鼎拉斯鎮（Dingras）破獲可疑電信詐騙據點，逮捕25名嫌犯，其中13人為台籍，目前已有9人遭遣送北京。去年4月4日，菲律賓移民局曾把78名台嫌交給中國公安，乘包機押解到天津。

駐菲代表處呼籲民眾切勿心存僥倖，前往海外從事包括電信詐騙在內的不法行為，以免觸犯當地國法律在海外入監受刑，不僅斷送前途，也損害國家形象。（編輯：廖漢原）1080308