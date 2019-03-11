2億交保金籌到了 樂陞案許金龍出監

（中央社記者劉世怡台北11日電）樂陞前董事長許金龍被控證券詐欺等罪，法院日前裁准他以新台幣2億元具保停押，他的家人今天到法院辦保付款，他將從看守所離開，須限制住居於北市士林區，並每天赴警局報到。

許金龍被控利用不實私募密約套利，另藉回售Tiny Piece（TP）公司造成樂陞損害，又涉操縱股價、美化財報、侵占公司款項等罪，一審去年2月依證券交易法證券詐欺、背信等罪，判處18年有期徒刑，併科罰金一億元。

案經上訴，二審台灣高等法院去年11月底宣判，改判12年，併科罰金一億元，並裁准2億元交保停止羈押，檢察官不服提起抗告，遭最高法院駁回而確定，但許金龍未給錢辦保。

因案件上訴，高院代最高法院開庭訊問，許金龍被出庭表示請求降保及以保證書代替，高院今年2月間仍裁定准以2億元交保候傳並限制出境、 出海且按時至轄區派出所報到。檢察官不服已提抗告，最高法院審理中。

許金龍的家人，於今天下午3時15分到法院以現金2億元辦保，許金龍將從看守所離開並限制住居於北市士林區，並每天晚間8時至9時之間赴警局報到。（編輯：張銘坤）1080311