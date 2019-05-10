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台西查獲K他命255公斤 兩嫌遭雲檢聲押獲准

最新更新：2019/05/10 20:41
雲林地檢署日前指揮警調在台西鄉一處魚塭工寮查獲涉嫌製造毒品K他命的工廠，當場查扣K他命成品、疑似K他命溶液、化學原料溴素、磷酮、一甲胺及大批製毒相關器具。（雲林地檢署提供）中央社記者黃國芳傳真　108年5月10日
雲林地檢署日前指揮警調在台西鄉一處魚塭工寮查獲涉嫌製造毒品K他命的工廠，當場查扣K他命成品、疑似K他命溶液、化學原料溴素、磷酮、一甲胺及大批製毒相關器具。（雲林地檢署提供）中央社記者黃國芳傳真　108年5月10日

（中央社記者黃國芳雲林縣10日電）雲林地檢署8日指揮警調在台西鄉一處魚塭工寮查獲涉嫌製造K他命工廠，查扣疑似K他命溶液約255公斤，估計可供38萬人次施用，蔡姓、許姓等2名嫌疑人遭檢方聲押獲准。

雲林地檢署今天發布新聞稿，調查局雲林縣調查站、雲林縣警察局今年初接獲線報，有製造K他命集團大舉訂購原料疑製毒牟利，成立專案小組偵辦。

經連月蒐證，發現製毒集團3月初承租雲林縣台西鄉1處魚塭工寮作為製毒處所，當地視野遼闊，便於監視陌生車輛進出，且海風強勁，可快速吹散製毒臭味。

專案小組日前監控發現，嫌疑人蔡姓男子等人密集於夜間進出工廠，研判已完成製毒，打算將K他命成品移轉他處販售。專案小組8日晚間逮捕蔡、許兩男，在製毒工廠當場查扣K他命成品46公克、疑似K他命溶液約255公斤、化學原料溴素、磷酮、一甲胺及大批製毒相關器具。

檢方指出，這次查獲K他命工廠特別之處，在於嫌疑人製毒方法有別以往，並非用已列為第四級毒品「鹽酸羥亞胺」為原料直接加熱製毒，而是以更前端沒有管制的化學原料溴素等原料來製造，規避走私毒品罪責。

檢方表示，這次查獲K他命工廠，以製成率5成計算，數量可供38萬人次施用，所幸及時查獲，有效阻絕毒品流入社會。（編輯：孫承武）1080510

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