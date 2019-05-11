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枋寮孕婦早產 消防救護車上接生母子均安

最新更新：2019/05/11 15:05

（中央社記者王淑芬屏東11日電）屏東枋寮一位孕婦今晨早產，消防局獲報出勤，但年輕的準媽媽在救護車上已經等不及。在消防人員協助下救護車停靠路邊順產，母子均安送輔英醫院。

屏東縣政府消防局第三大隊枋寮分隊今晨6時53分接獲指揮科勤務派遣，指枋寮鄉中山路火車站前7-11孕婦急產。消防隊員陳進煌、役男張尚瑋趕往，人車到達現場是一對年輕夫妻，先生表示，太太離預產期還有2週，但臨時陣痛似乎即將生產。

經救護人員評估將孕婦送輔英醫院，途中在台17線屏南工業區附近路上，孕婦陣痛加劇，此時距醫院還有20分鐘路程，救護人員評估可能急產，立即將救護車停靠路邊準備接生。救護人員一邊安撫孕婦，一邊取用生產包準備接生所需裝備器材並以無菌技術、並引導孕婦放輕鬆深呼吸，配合用力。

一方面透過119無線電請專業護理師線上指導，這時胎兒漸漸露出頭部；救護人員開始扶持嬰兒頭部及引導，並注意是否臍帶繞頸情形。另名救護人員持續評估孕婦生命徵象及準備氧氣設備，大約2分鐘後在救護人員協助下，嬰兒順利生產。

救護人員立即檢查嬰兒生命徵象，包括呼吸、心跳、四肢運動神經功能正常，並以臍帶夾夾住臍帶，給予被單覆蓋孕婦、嬰兒提供保暖並將嬰兒讓母親懷抱送醫。(編輯:孫承武)1080511

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