漲潮前及時救援 海巡警消麥寮救回女童[影]

雲林麥寮地區一名女童11日隨家人前往潮間帶，因大人忙於工作，直到上岸後才發現女童走失，所幸在警消與海巡人員協助下順利尋獲女童。（第四岸巡隊提供）中央社記者葉子綱傳真 108年5月11日

（中央社記者葉子綱雲林縣11日電）雲林麥寮1名5歲女童跟隨阿公阿嬤到許厝寮泊地潮間帶挖蛤蜊走失。海巡署第四岸巡隊和雲林警消獲報後緊急出動，最後在離岸邊800公尺處尋獲女童，幸好女童僅受到驚嚇未受傷。

雲林縣消防局指出，上午10時32分接獲報案，在雲林縣麥寮鄉六輕北門海邊、許厝寮泊地潮間帶、靠近海巡署守望哨附近，發生5歲女童走失案，警消立即出動救護車馳往救援。

警消表示，救護車在10時47分抵達事故地點，發現女童與家人在潮間帶挖蛤蜊，因為大人忙於工作，直到上岸發現女童走失，海巡人員與民眾聽到女童家人呼救聲，立即加入搜尋，幸好尋獲，女童沒有受傷，不需就醫，交由家屬帶回。

海巡署中部分署第四岸巡隊指出，許厝寮守望哨聽到疑似女童走失的家屬呼救聲，立即線上通報主動協尋，許厝寮安檢所長柯振中隨即下水搜救，在距離岸邊800公尺處尋獲，幸好沒有受傷，海巡人員安撫女童情緒後，交由虛驚一場的阿公及阿嬤帶回。

由於中午12時左右將開始漲潮，如果潮水一上來，女童可能受困沙灘，後果不堪設想，女童獲救後，家屬不斷感謝海巡人員的及時救援；第四岸巡隊呼籲，民眾至海邊，應事先查詢當地潮汐及灘岸特性，若遇到緊急情況，可撥打118海巡服務專線或就近向安檢所請求協助。（編輯：吳佳穎）1080511

影片來源：中央社

雲林麥寮許厝寮泊地潮間帶11日發生5歲女童走失意外，海巡署第四岸巡隊及雲林警消緊急出動救援，所幸女童平安尋獲，雖受到驚嚇但並未受傷。（雲林縣消防局提供）中央社記者葉子綱傳真 108年5月11日