花蓮3人受困沙洲 空拍機送物資解危

花蓮山區18日下午出現暴雨，造成壽豐溪水暴漲，3人受困沙洲，消防人員以空拍機投送物資解危。第二大隊長王明忠表示，第二大隊有2架空拍機，這是首次使用空拍機攜帶物資進行救援任務。（花蓮消防局提供）中央社記者盧太城花蓮傳真 108年5月20日

（中央社記者盧太城花蓮縣20日電）花蓮山區18日下午出現暴雨，造成壽豐溪水暴漲，3人受困沙洲。消防人員以空拍機投送物資解危，19日水勢減緩，消防人員協助3人脫困。

花蓮縣消防局救災救護第二大隊今天指出，18日下午4時許接獲通報，指出有一對父子及其一名友人因溪水暴漲走避不及，受困壽豐溪沙洲，等待救援。

獲報後，第二大隊長王明忠立即帶領救難人員趕到現場，發現溪水湍急危險，且河域寬廣水流強急，人員無法渡溪接近。經評估後，受困3人沒有立即危險，但缺乏食物及保暖衣物。

王明忠指出，救難人員先使用二架空拍機投送食物、保暖衣物及帳篷給受困民眾，昨天上午11時許雨勢減緩，消防隊員游泳過溪，將受困3人帶至適合地方渡河脫困。

王明忠表示，第二大隊有二架空拍機，分別可以載重4公斤及10公斤，這次是首次使用空拍機攜帶物資進行救援任務。（編輯：戴光育）1080520