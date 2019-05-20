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女童睡醒外出淋雨找媽媽 幸遇善心人助返家

最新更新：2019/05/20 17:16
新北市20日上午下起大雨，萬里區一名母親趁女兒睡覺空檔到街上買午餐，女童醒來發現母親不在家，跑到屋外尋找母親，蔡姓男子（左2）發現女童全身淋濕走在路上不斷哭泣，協助通知警方幫女童平安返家。（金山警分局提供）中央社記者王朝鈺傳真　108年5月20日
新北市20日上午下起大雨，萬里區一名母親趁女兒睡覺空檔到街上買午餐，女童醒來發現母親不在家，跑到屋外尋找母親，蔡姓男子（左2）發現女童全身淋濕走在路上不斷哭泣，協助通知警方幫女童平安返家。（金山警分局提供）中央社記者王朝鈺傳真　108年5月20日

（中央社記者王朝鈺新北市20日電）新北市今天上午下起大雨，萬里區一名母親趁女兒睡覺空檔到街上買午餐，女童醒來發現母親不在家，跑到屋外尋找母親身影，所幸在包商蔡姓男子和員警協助下，女童平安返家。

新北市北海岸地區上午下起滂沱大雨，住在萬里區公館崙的一名母親，上午11時40分許趁著4歲女兒睡覺時到山下買午餐，沒想到女兒剛好醒來，發現母親不在身邊，便跑到屋外尋找母親身影。

此時，蔡姓男子正在距離女童住家約15公尺處的金山財神廟施工，看見女童全身淋濕走在路上不斷哭泣，立刻上前將女童抱到車內，拿起外套先讓女童穿上避免著涼，隨後請廟方廣播協尋並通知金山警分局大鵬派出所員警到場協助。

蔡男並詢問女童住處，但女童說不清楚，隨後帶著女童到街上買午餐讓女童果腹，不久後返回財神廟，母親回到家發現女兒不見蹤影，焦急到處尋找，最後在財神廟碰到帶著女童回來的蔡男，這名母親不斷向警方和蔡男表達謝意。

金山警分局長陳永昌表示，提醒民眾務必注意家中幼兒動向，尤其在惡劣天氣，特別容易造成事故，更是需要多加留意。（編輯：李錫璋）1080520

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