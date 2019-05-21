涉賣假護照 移民公會理事長100萬交保

（中央社記者林長順台北21日電）中華民國移民商業同業公會理事長王權宏等人，涉販售偽造菲律賓護照，供學生申請就讀新北市華美國際美國學校。台北地檢署昨天約談王權宏等6人，訊後今天諭令王男100萬元交保。

位於新北市林口區的華美國際美國學校（AAIA），學生須有外國護照才能申請就讀。AAIA是經美國在台協會（AIT）函轉中華民國外交部，由新北市政府教育局核准立案。

檢調接獲檢舉，專辦移民業務的喬盟國際顧問股份有限公司，涉嫌以新台幣10多萬元的價格，販售偽造菲律賓護照，賣給想讓孩子進入華美國際美國學校的家長，涉嫌刑法偽造特種文書罪。檢調初估有10幾本假護照外流。

檢調查出，涉案的喬盟國際顧問公司，是專辦移民業務的老牌公司，負責人王權宏兼任中華民國移民商業同業公會理事長。另中華民國留學服務商業同業公會簡姓理事長也涉案。

台北地檢署昨天指揮調查局北機站，兵分5路搜索喬盟公司等處，並約談王權宏、簡姓理事長等6人說明。王男被送往檢方複訊時表示，自己也是受害者，被國外官員所騙。

檢察官訊問後，今天上午諭令王權宏100萬元交保，並限制出境、出海。（編輯：戴光育）1080521