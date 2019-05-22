警查獲3萬AV盜版影片 日本女優道謝[影]

刑事局破獲劉男等人上網刊載非法盜版日本AV影片，日本IPPA（知的財產振興協會）在華辦事處代表羽部康裕（左）22日特別頒贈感謝狀給警方表達謝意。中央社記者黃麗芸攝 108年5月22日

（中央社記者黃麗芸台北22日電）刑事局破獲劉男等4人上網刊載非法盜版日本AV影片，侵權損失逾新台幣11億元。日本IPPA代表今天也特別致贈感謝狀給刑事局，AV女優吉高寧寧和葵司也拍片謝謝台灣警方。

刑事局今天舉辦破案記者會，電偵大隊第一隊隊長莊明雄表示，先前接獲日本IPPA（知的財產振興協會）在台辦公室檢舉，指「AVQ成人線上影城」等網站非法刊載在日本當地受著作權保障的AV影片。

經查犯嫌利用網站刊載非法盜版日本AV影片，提供繳交月費網友線上訂閱色情影片；並以合法情趣用品店掩護非法，提供會員到門市取貨服務。估算每年不法獲利超過千萬元。

警方歷時逾1年蒐證，6日至雙北市等10處所進行搜索，查獲涉案4嫌，起獲贓證物有AV光碟3萬餘片及網站主機13部，初估侵權損失逾11億元。

影片來源：刑事局

IPPA（知的財產振興協會）在華辦事處代表羽部康裕今天也特地到刑事局致贈感謝狀，表達對警方努力辦案的謝意。

羽部康裕說，感謝台灣警方取締此案，盜版和正版產品的相關差異是相當清楚，民眾也可上協會官網查看兩者區別。

此外，日本AV女優吉高寧寧和葵司也分別拍影片，向台灣警方致謝，希望他們繼續為保護著作權法努力。

警方表示，透過此案除加強跨國合作外，也希望遏止國內非法盜版歪風，呼籲民眾勿以身試法。（編輯：張銘坤）1080522